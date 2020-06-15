Стрельбу по сотрудникам ГИБДД в Москве открыл прохожий, а не таксист

Водитель остановленного сотрудниками ГИБДД транспортного средства не открывал огонь по полицейским, как это ранее сообщали СМИ.

Оказалось, что стрельбу начал мимо проходивший пешеход. Нападавший, предположительно, использовал травматическое оружие. Сейчас он задержан. Против него возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщили в главном управлении МВД по Москве.