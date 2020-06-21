Украинский эксперт, который утверждал о способности ракеты "Нептун" поразить цели в Новороссийске, погряз в теориях.

Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

"Диалог двух сторон. Диалог двух государств. Диалог, в конце концов, между военными ведомствами. Мы не собираемся нападать на Украину, но не потерпим никаких провокаций", — пояснил парламентарий.