Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Зеленский рассказал о повышении зарплаты медикам до 75 процентов
Хедхантер рассказал, как заработать в кризис
Фото принца Уильяма с подросшими детьми очаровало пользователей
Лукашенко посоветовал белорусам не расслабляться
Авиакомпания "Россия" возобновит полеты Крым, Сочи и Калининград
Путин редко общается с внуками
Миро: Тимати продолжит изменять Решетовой
Путин допустил ухудшение отношений с Украиной
В Пекине закрылся завод Pepsi из-за обнаружения коронавирусной инфекции

В Госдуме прокомментировали украинскую "атаку на Новороссийск"

Силовые структуры » Министерство обороны

Украинский эксперт, который утверждал о способности ракеты "Нептун" поразить цели в Новороссийске, погряз в теориях.

Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

"Диалог двух сторон. Диалог двух государств. Диалог, в конце концов, между военными ведомствами. Мы не собираемся нападать на Украину, но не потерпим никаких провокаций", — пояснил парламентарий.

 

Последние материалы
Нападение в британском Рединге признали терактом
В Петербурге произошло столкновение автобуса и двух автомобилей
В Госдуме прокомментировали украинскую "атаку на Новороссийск"
Зеленский рассказал о повышении зарплаты медикам до 75 процентов
Хедхантер рассказал, как заработать в кризис
Фото принца Уильяма с подросшими детьми очаровало пользователей
Лукашенко посоветовал белорусам не расслабляться
Авиакомпания "Россия" возобновит полеты Крым, Сочи и Калининград
Путин редко общается с внуками
Миро: Тимати продолжит изменять Решетовой
Популярное
Российский шоу-бизнес
"Отмазывание Ефремова" перешло во вторую фазу

Процесс "отмазывания" Михаила Ефремова от тюрьмы переходит во вторую фазу, которая подразумевает очернение семьи погибшего Сергея Захарова.

"Отмазывание Ефремова" перешло во вторую фазу
Десять древних слов с загадочным смыслом
Прошлое
Десять древних слов с загадочным смыслом
Российский шоу-бизнес
Федор Добронравов покинул Театр Сатиры
Новости Астрахани
Замуровавшая сына мать могла стать губернатором Архангельской области
Василий Амирджанов Зюганов выступил против самовластия президента Василий Амирджанов Игорь Буккер Нацистское золото найдут в Польше Игорь Буккер Усам Оздемиров Венчурный капитал: кому успех, кому провал Усам Оздемиров
Комментарии
Зеленский рассказал о повышении зарплаты медикам до 75 процентов
"Отмазывание Ефремова" перешло во вторую фазу
Вторая волна коронавируса: возможные даты и смертность
Авиакомпания "Россия" возобновит полеты Крым, Сочи и Калининград
Путин допустил ухудшение отношений с Украиной
"Отмазывание Ефремова" перешло во вторую фазу
"Отмазывание Ефремова" перешло во вторую фазу
"Отмазывание Ефремова" перешло во вторую фазу
Германия идет на обострение: Берлин "добьет" отношения с Россией?
Дмитрий Дёмушкин: дело ﻿Платошкина — чисто политическое
Профессор Гундаров: Президенту боялись говорить правду о коронавирусе
Адвокат Ефремова: семья Захарова хочет заработать на трагедии
Адвокат Ефремова: семья Захарова хочет заработать на трагедии
"Отмазывание Ефремова" перешло во вторую фазу
"Отмазывание Ефремова" перешло во вторую фазу
"Отмазывание Ефремова" перешло во вторую фазу
Дочь Михаила Ефремова не может найти свою мать
Зюганов выступил против самовластия президента
"Отмазывание Ефремова" перешло во вторую фазу
"Отмазывание Ефремова" перешло во вторую фазу
"Отмазывание Ефремова" перешло во вторую фазу
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ