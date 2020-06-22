ФБР накрыла базу подготовки "белых боевиков"

В ходе спецрасследования ФБР Великобритании удалось раскрыть подпольную сеть по подготовке и вербовке подростков неонацистской военизированной группировкой.

Как говорится в сообщении, распространенном сегодня ведомством, задержана группа инструкторов и вербовщиков.

По данным ФБР, основатель базы подготовки Риналдо Наззаро, 47-летний американец, который ранее работал аналитиком в ФБР и подрядчиком Пентагона, своей целью ставил "объединить белых супрематистов по всему миру и спровоцировать расовую войну".

Риналдо Наззаро, фото из соцсетей (ВВС)

"Наззаро руководил организацией из своей элитной квартиры в Санкт-Петербурге, Россия. Оттуда он через конференц-связь в зашифрованном мобильном приложении лично проводил беседы с новичками, желавшими вступить в организацию", — говорится в сообщении пресс-службы лондонского подразделения ФБР.

Потенциальных рекрутов:

расспрашивали, какие книги они читали и была ли среди них "Майн Кампф" Адольфа Гитлера;

подробно знакомили с идеологией группы "белого превосходства";

рассказывали, зачем и какими методами они, вступив в организацию, будут готовиться к конфликту и "социальной войне".

Успешно прошедшим "собеседования у руководства" кандидатам организовывались "личные проверки", после которых они попадали на базу.

Где вербовались боевики

Из записей "собеседований", попавших в руки ФБР, становится ясно, что база стремилась вербовать:

солдат из западных вооруженных сил, чтобы использовать их навыки тактики ведения военных действий и владения огнестрельным оружием;

радикально настроенных молодых людей из разных слоев общества.

Доктор Кэсси Миллер, старший аналитик по исследованиям в Южном Юридическом центре по борьбе с бедностью говорит: