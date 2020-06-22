Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков задержан по подозрению в госизмене, сообщает ИА "РИА Новости" со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
Спецслужбы заподозрили подполковника в работе на Службу безопасности Украины (СБУ). По данным контрразведки, у Борзенкова было "конфиденциально сотрудничество" с СБУ. Он собирал и передавал сведения в один из отделов украинской спецслужбы. Информация составляла государственную тайну.
По статье 275 УК РФ (государственная измена) подполковнику грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
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