Накануне в Курской области был задержан начальник районного отдела полиции за шпионаж в пользу украинских спецслужб.

Подполковник ФСБ в отставке, президент союза офицеров группы "Альфа" Алексей Филатов рассказал, что задержанный силовик мог рассказать Службе безопасности Украины.

"Информация, которая обсуждается в Курской области, ценна для врага. Это тактические, стратегические цели. Зная, как и какими силовыми органами эти цели достигаются, можно им очень эффективно противодействовать и создать нам большие проблемы. Там есть воинские части, которые имеют определенную численность, определенные задачи, специфическим образом их решают, все это имеет государственную тайну", — пояснил эксперт.