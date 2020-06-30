ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе

Член "Исламского государства" * (запрещенной в России организации) готовился осуществить взрыв у одного из административных зданий Владикавказа.

После теракта злоумышленник планировал уехать на Ближний Восток, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне террористов.