Член "Исламского государства" * (запрещенной в России организации) готовился осуществить взрыв у одного из административных зданий Владикавказа.
После теракта злоумышленник планировал уехать на Ближний Восток, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне террористов.
"Предотвращен террористический акт в городе Владикавказе. Задержан гражданин России 1990 года рождения, осуществлявший подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у одного из административных зданий", — сообщили в ФСБ.
Недавно 14-летний индийский астролог Абхигья Ананд получил мировую известность из-за того, что почти год назад предрек глобальную пандемию коронавируса.