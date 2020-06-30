Чиновник Генпрокуратуры устроил драку с полицией и пытался замять дело

Замначальника управления физической защиты Генпрокуратуры Игорь Мыльников попал в крупный скандал. Сначала его задержали за пьяную езду, а когда сотрудники полиции пытались его арестовать, начал им угрожать.

В YouTube размещено видео, на котором слышно, как Мыльников разговаривает с полицейскими. Чиновник обращается к одному из сотрудников "Антошка".

"Ты меня знаешь? Ну пробей. Мыльников. Загугли", — говорит сотрудник Генпрокуратуры.

Чиновник нанёс несколько ударов полицейским кулаком, ногой и ремнём. Этот момент также попал на видео.

Мыльников пытается замять дело и обвинить полицию

Сотрудник Генпрокуратуры производит попытки замять дело при помощи ФСБ и ГУМВД. По версии издания Gulagu.net, чиновник хотел дать взятку, чтобы дело закрыли, а вместо этого обвинили полицию.