Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о повышении окладов силовикам. Сотрудники некоторых ведомств с 1 октября 2020 года получат повышенную на 3% ставку.
Документ опубликован на портале правовой информации. Повышение оклада коснётся:
Кроме того, изменения затронут бывших сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиков. Им пересмотрят пенсии.
В Москве скончался известный актер и друг Александра Реввы Максим Парфенов. Артист выпал из окна своей квартиры, которая расположена на 11 этаже.