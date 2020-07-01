Мишустин повысил оклады сотрудникам силовых ведомств

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о повышении окладов силовикам. Сотрудники некоторых ведомств с 1 октября 2020 года получат повышенную на 3% ставку.

Документ опубликован на портале правовой информации. Повышение оклада коснётся:

военных, служащих по контракту;

военных, служащих по призыву;

проходящих службу в войсках Национальной гвардии РФ;

сотрудников полиции и органов внутренних дел;

сотрудников ФСИН;

сотрудников Государственной противопожарной службы;

сотрудников таможенных органов;

лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерский связи.

Кроме того, изменения затронут бывших сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиков. Им пересмотрят пенсии.