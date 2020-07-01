Российские истребители перехватили самолёт США над Чёрным морем

Истребители морской авиации Черноморского флота 1 июля поднялись в воздух для перехвата самолёта-разведчика ВВС США.

"Дежурными силами по ПВО Южного военного округа были своевременно вскрыты действия самолета разведывательной авиации ВВС США над акваторией Черного моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями", — говорится в сообщении пресс-службы Южного федерального округа.

Сообщается, что воздушная цель сопровождалась средствами радиолокационного контроля на значительном удалении от границы. Для перехвата в воздух поднялись истребители Су-27.

Перехвачен самолёт-разведчик RC-135W Rivet Joint. После перехвата он взял курс на удаление от границы. Полёты Су-27 были выполнены в соответствии с международными правилами.