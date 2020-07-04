Хитрая жительница Екатеринбурга придумала интересную схему для заработка денег. Она прописывала в свою квартиру иностранцев и делала это не бесплатно.
Всего в её квартире оказались прописаны 541 человек. Примечательно, что такое количество человек прописалось в квартире всего за два месяца: с декабря 2019 по февраль 2020.
Заработком владелицы квартиры заинтересовалась прокуратура. Дело было передано в Орджоникидзевский районный суд.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.