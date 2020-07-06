Женщина убила и расчленила 9-летнего мальчика из-за музыки

В Краснодарском крае полицейские задержали женщину по подозрению в убийстве девятилетнего мальчика. Инцидент произошел ещё 10 мая прошлого года.

Причиной убийства стала слишком громкая музыка, которую слушал племянник её парня. Мальчик не реагировал на предупреждения женщины. Тогда она подошла к нему и взяла ребенка за горло. Через некоторое время она обнаружила, что тот не дышит.

Затем женщина перенесла тело мальчика в ванную, где расчленила его.