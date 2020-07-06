Украинского футболиста задержали в России за шпионаж

Бывшего украинского футболиста Василия Василенко задержали в Москва по подозрению в шпионаже. Российские спецслужбы имеют доказательства того, что он занимался сбором информации, которую затем передавал киевским властям.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственный источник.

"Ему предъявлено обвинение, он содержится в одном из столичных СИЗО", — рассказал источник.

В последнее время Василенко жил и работал в Москве.