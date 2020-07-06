Бывшего украинского футболиста Василия Василенко задержали в Москва по подозрению в шпионаже. Российские спецслужбы имеют доказательства того, что он занимался сбором информации, которую затем передавал киевским властям.
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственный источник.
"Ему предъявлено обвинение, он содержится в одном из столичных СИЗО", — рассказал источник.
В последнее время Василенко жил и работал в Москве.
С 2020 года некоторые скважины и колодцы владельцев частных домов начнут облагаться налогом.