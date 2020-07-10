В Рязанской области на военном полигоне Дубровичи прошли финальные соревнования всеармейского конкурса "Авиадартс-2020".
Участниками традиционно стали представители всех родов авиации.
Летчики продемонстрировали навыки боевого применения авиационных средств поражения наземных целей, отработали навыки практических пусков неуправляемых ракет, продемонстрировали умения в бомбометании и стрельбе из авиапушек.
Экипажи военно-транспортной авиации выполняли десантирование грузов на точность.
Как рассказали в Минобороны, за время финала соревнований было использовано:
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