Дозаправка Су-30СМ и Су-24М в небе: точность, слаженность, красота

Минобороны России опубликовало видеокадры тренировочной дозаправки в воздухе в небе над Крымом.

На них экипажи двух истребителей Су-30СМ и двух бомбардировщиков Су-24М отработали дозаправку топливом от самолета-топливозаправщика ИЛ-78.

Как отметили в военном ведомстве, тренировки по пополнению запасов топлива в воздухе проводились поочередно в допустимых минимальных и максимальных границах по высоте. Дистанция между самолетами во время заправки не превышала 10-12 метров.