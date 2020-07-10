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Дозаправка Су-30СМ и Су-24М в небе: точность, слаженность, красота

Силовые структуры » Министерство обороны

Минобороны России опубликовало видеокадры тренировочной дозаправки в воздухе в небе над Крымом.

На них экипажи двух истребителей Су-30СМ и двух бомбардировщиков Су-24М отработали дозаправку топливом от самолета-топливозаправщика ИЛ-78.

Как отметили в военном ведомстве, тренировки по пополнению запасов топлива в воздухе проводились поочередно в допустимых минимальных и максимальных границах по высоте. Дистанция между самолетами во время заправки не превышала 10-12 метров.

"Уметь это делать должны все без исключения летчики, которые управляют самолетами, имеющими систему дозаправки. Это увеличивает не только дальность полета, но и тактический радиус действий", — подчеркнули в пресс-службе Черноморского флота.

 

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