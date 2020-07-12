Две несовершеннолетние девушки угнали "Волгу" в Москве на Динамовской улице. Пытаясь уйти от погони они не справились с управлением и попали в ДТП на Нижегородской улице.
Автомобиль врезался в бордюр, а затем протаранил стоящий на обочине Nissan.
"Установлено, что в автомашине ВАЗ 3102 находилось двое несовершеннолетних — девочки 2005 и 2006 года рождения. Они получили телесные повреждения и были госпитализированы", — пишет РИА Новости со ссылкой источник в правоохранительных органах.
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