Две москвички пытались оторваться от полицейских на угнанной "Волге"

Две несовершеннолетние девушки угнали "Волгу" в Москве на Динамовской улице. Пытаясь уйти от погони они не справились с управлением и попали в ДТП на Нижегородской улице.

Автомобиль врезался в бордюр, а затем протаранил стоящий на обочине Nissan.