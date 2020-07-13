Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел беседу с главами МИД Азербайджана и Армении. Стороны обсудили ситуации на границе двух стран.
Лавров призвал Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова к немедленному прекращению огня.
"Лавров призвал стороны к немедленному прекращению огня, проявлению сдержанности с учётом принятых обязательств, а также предложений представителей России, США и Франции в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ", — сообщили в МИД России.
Две недели прошло после смерти актера Виктора Проскурина. Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в которой она проживала вместе с Проскуриным.