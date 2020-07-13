Лавров призвал Армению и Азербайджан к сдержанности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел беседу с главами МИД Азербайджана и Армении. Стороны обсудили ситуации на границе двух стран.

Лавров призвал Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова к немедленному прекращению огня.