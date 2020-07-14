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Француз, обвиняемый в растлении сотен детей, покончил с собой

Силовые структуры » МВД

Гражданин Франции, обвиняемый в растлении более 300 детей в Индонезии, покончил с собой в тюремной камере.

Об этом сообщили местные власти.

"65-летний Франсуа Камиль Абелло был найден лежащим в своей камере с проволокой, обернутой вокруг его шеи, - сообщил представитель полиции Джакарты Юсри Юнус. - Абелло умер после трех дней в больнице - мозг был поврежден из-за нехватки кислорода в момент попытки самоубийства"

В этом четверг, 9 июля 2020 года, файл фото, полицейские фланкируют гражданина Франции Франсуа Камиля Абелло, центр, как он представлен средствам массовой информации во время пресс-конференции в региональном полицейском управлении в Джакарте, Индонезия. (AP фото, файл)

Абелло был арестован в прошлом месяце в гостиничном номере в столице Индонезии Джакарте. Полицию вызвали соседи, сообщившие об иностранце, "подозреваемом в эксплуатации детей".

"На момент задержания француз был в гостиничном номере с двумя голыми несовершеннолетними девушками", - сообщил полицейский на пресс-конференции местным СМИ. - Видеозаписи, найденные на компьютере Абелло, показали, что он занимался "незаконным сексом" с 305 детьми в возрасте от 10 до 17 лет".

По словам начальника полиции Джакарты Нана Суджана, большинство предполагаемых жертв Абелло были беспризорниками, которых он соблазнял, предложив работу в качестве моделей. 

"Абелло заплатил им от 250 тысяч до 1 млн рупий ($17 и $ 70) за участие в сексуальных актах и жестоко избивал тех, кто отказался", - говорит Суджана.

 По закону Индонезии "О защите детей" гражданину Франции грозило наказание в виде химической кастрации или расстрела.

 

 

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