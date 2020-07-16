Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Четверо московских врачей арестованы за торговлю детьми
В белорусском банке арестован валютный счет жены замглавы Минфина РФ
Маски предложено сделать постоянным элементом одежды россиян
Twitter Маска, Гейтса, Безоса и Обамы не устояли перед хакерами
Дождь наделал дел: в Иркутске подтопило дома и смыло асфальт
132 человека задержаны в Москве во время протестной акции
В селе под Вологдой из-за удара молнии сгорело здание школы
Россиянам полагаются выплаты за продолжительный брак
Банк России предполагает временный рост цен на товары и услуги

В России завершен весенний призыв

Силовые структуры » Министерство обороны

Сегодня, 16 июля, в России успешно завершена весенняя призывная компания.

Об этом сообщило Минобороны.

"На военную службу в ряды ВС РФ призвано и направлено в войска и воинские формирования 135 тыс. человек", — написано в сообщении военного ведомства.

Напомним, что призывная компания весны-2020 года проходила в почти экстремальных условиях из-за коронавирусной пандемии.

В связи с ограничениями, введенными в стране, как информировал ранее Валерий Герасимов, первый замминстра обороны, в этой призывной компании не участвовали выпускники школ — ребятам была дана возможность сдать ЕГЭ (сроки которого неоднократно переносились) и поступить в Вузы.

Последние материалы
В России завершен весенний призыв
Четверо московских врачей арестованы за торговлю детьми
Ливийский исход: нефть и выборы в Соединенных Штатах
В белорусском банке арестован валютный счет жены замглавы Минфина РФ
Маски предложено сделать постоянным элементом одежды россиян
Twitter Маска, Гейтса, Безоса и Обамы не устояли перед хакерами
Дождь наделал дел: в Иркутске подтопило дома и смыло асфальт
132 человека задержаны в Москве во время протестной акции
Печальные последствия самоизоляции. Как похудеть?
Владислав Корочкин: "Люди убедились, что бояться самозанятости не нужно"
Популярное
Новости Белоруссии
Дмитрий Болкунец: Тихановская поможет решить Лукашенко две задачи

Белорусский народ стерпит любое унижение, по мнению Александра Лукашенко. Президент перед выборами ведет себя крайне вызывающе, что радикализирует общество.

Дмитрий Болкунец: Тихановская поможет решить Лукашенко две задачи
В Белоруссии обнародовали доходы Лукашенко
Новости Европы
В Белоруссии обнародовали доходы Лукашенко
Россия
Вильфанд: погода готовит нам очередные сюрпризы
Новости Украины
Евросоюз собирается уничтожить украинское машиностроение
Игорь Буккер Забытый первооткрыватель русской Америки Игорь Буккер Руслан Веснянко Евросоюз собирается уничтожить украинское машиностроение Руслан Веснянко Любовь Степушова Болгария восстала против олигархической власти Любовь Степушова
Комментарии
Татьяна Монтян: о партии Шария и отставке Зеленского
Экономист Делягин оценил результаты референдума по поправкам
Евгений Федоров: референдум "за СССР" – это референдум о ликвидации
Африка и арабский мир будут определять наше будущее
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
Дарья Митина: "Большая часть поправок к Конституции декларативны"
Африка и арабский мир будут определять наше будущее
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
Африка и арабский мир будут определять наше будущее
Крупному бизнесу показали "ошеломляющую" перспективу
Шкуматов: "Незаметный триумф референдума, которого не было"
Путина "коробит" от высказываний Зеленского про ВОВ
Путина "коробит" от высказываний Зеленского про ВОВ
В "Ленфильме" планируют избавиться от больших долгов
Здоровье и питание в холодные месяцы: четыре главных секрета
Что дал и чем закончился для Ливии Каддафи?
Африка и арабский мир будут определять наше будущее
Дарья Митина: "Большая часть поправок к Конституции декларативны"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ