В России завершен весенний призыв

Сегодня, 16 июля, в России успешно завершена весенняя призывная компания.
Об этом сообщило Минобороны.
"На военную службу в ряды ВС РФ призвано и направлено в войска и воинские формирования 135 тыс. человек", — написано в сообщении военного ведомства.
Напомним, что призывная компания весны-2020 года проходила в почти экстремальных условиях из-за коронавирусной пандемии.
В связи с ограничениями, введенными в стране, как информировал ранее Валерий Герасимов, первый замминстра обороны, в этой призывной компании не участвовали выпускники школ — ребятам была дана возможность сдать ЕГЭ (сроки которого неоднократно переносились) и поступить в Вузы.
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