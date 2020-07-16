В России завершен весенний призыв

Сегодня, 16 июля, в России успешно завершена весенняя призывная компания.

Об этом сообщило Минобороны.

"На военную службу в ряды ВС РФ призвано и направлено в войска и воинские формирования 135 тыс. человек", — написано в сообщении военного ведомства.

Напомним, что призывная компания весны-2020 года проходила в почти экстремальных условиях из-за коронавирусной пандемии.

В связи с ограничениями, введенными в стране, как информировал ранее Валерий Герасимов, первый замминстра обороны, в этой призывной компании не участвовали выпускники школ — ребятам была дана возможность сдать ЕГЭ (сроки которого неоднократно переносились) и поступить в Вузы.