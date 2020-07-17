В Омской области сотрудники наркоконтроля совместно с СОБРом и спецназом "Гром" провели операцию по задержанию членов группы фармацевтов, реализовывавших через аптеки города сильнодействующие препараты.

"В ходе следствия установлено, что в одной из аптечных сетей препараты продавались без рецептов. Деньги за него принимались только наличные, кассовые чеки не выдавались.

Чтобы не продать "лекарство" случайному покупателю, фармацевты использовали сленговые названия препаратов", — рассказали в пресс-службе Управления по контролю за оборотом наркотиков.