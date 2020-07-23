Одиннадцать человек задержаны в Москве за незаконный оборот черной икры

Купить черную икру в Москве теперь станет сложнее — правоохранители "перекрыли" незаконный канал сбыта икры осетровых рыб.

По версии следствия, работать "икорный бизнес" начал в октябре 2019 года. Судя по тому, что на квартирах подозреваемых и снимаемых ими офисах и складах изъято более 100 кг икры, примерно 2 млн рублей наличными и множество пластиковых банковских карт, дело было организовано с размахом.

В настоящее время задержаны 11 подозреваемых в участии в преступном бизнесе. Следователи допускают, что по мере изучения документов и проведения иных следственных мероприятий, число фигурантов вырастет.