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Глава Минобороны России поздравил военных с Днём ВМФ

Силовые структуры » Министерство обороны

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих с Днём Военно-морского флота. Традиционно праздник отмечается в последнее воскресение июля. В этом году он выпал на 26 июля. Глава Минобороны назвал флот "гордостью страны".

"В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов мы вспоминаем подвиги советских моряков, преклоняемся перед исключительной храбростью, стойкостью и мужеством, проявленными ими в боях за свободу и независимость Родины", — заявил министр.

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