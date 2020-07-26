Глава Минобороны России поздравил военных с Днём ВМФ

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих с Днём Военно-морского флота. Традиционно праздник отмечается в последнее воскресение июля. В этом году он выпал на 26 июля. Глава Минобороны назвал флот "гордостью страны".