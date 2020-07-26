В Санкт-Петербурге завершился Главный военно-морской парад

Главный военно-морской парад, который проходил в акватории Кронштадта, подошел к концу. Мероприятие проводилось в честь Дня ВМФ.

Среди образцов техники, представленных на параде, были: подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", атомный подводный ракетоносный крейсер "Орёл", противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и другие.

На мероприятии присутствовал президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что российский флот обладает новейшими образцами вооружения.