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В Санкт-Петербурге завершился Главный военно-морской парад

Силовые структуры » Министерство обороны

Главный военно-морской парад, который проходил в акватории Кронштадта, подошел к концу. Мероприятие проводилось в честь Дня ВМФ.

Среди образцов техники, представленных на параде, были: подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", атомный подводный ракетоносный крейсер "Орёл", противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и другие.

На мероприятии присутствовал президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что российский флот обладает новейшими образцами вооружения.

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