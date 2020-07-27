Историк Олег Соколов, убивший и расчленивший аспирантку Анастасию Ещенко, имел проблемы с алкоголем.

Об этом рассказал его коллега Евгений Понасенков, который выступил в суде на стороне обвинения.

"Я видел этого Соколова несколько раз в начале 2000-х годов на Бородинском поле во время реконструкции, он всегда был нетрезв, больше мы лично не общались. Ему нельзя доверять, он все время врет, он хороший актер", - пояснил свидетель.