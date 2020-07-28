Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов отказался идти на сделку со следствием.

Следователь предлагал ему раскрыть его источники информирования, однако экс-журналист отказался. Об этом сообщил адвокат Сафронова Иван Павлов.

"Это была высказанная вслух мысль о том, что следователь был бы счастлив, если бы Иван заключил соглашение. Он указал, что было бы условием, если бы он рассказал о своих источниках. Источники — это то, что интересует следователя. Но это оговорочка по Фрейду была, потому что следствие категорически отрицает какую-то связь обвинения с журналистской деятельностью Ивана, а здесь получается, интерес представляют источники его информированности", — пояснил правозащитник.