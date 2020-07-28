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Фургал встречался с подозреваемым в убийстве незадолго до ареста

Силовые структуры » МВД

Незадолго до своего ареста экс-губернатор Сергей Фургал встречался с Андреем Кареповым, который проходит фигурантом по делу об убийстве двух бизнесменов в 2004 и 2005 годах. Карепова подозревают в убийстве предпринимателей.

Об этом сообщило издание "Амурпресс" со ссылкой на Следственный комитет. По информации издания, оперативная слежка за чиновником велась ещё с 2019 года.

"Тогда еще Фургал не чувствовал себя в опасности и позволял себе проводить очные встречи с людьми, обвиняемыми в убийстве хабаровских бизнесменов в начале двухтысячных годов", — пишет издание.

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