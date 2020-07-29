В Красноярском крае задержана группа махинаторов с жильём для сирот

В Красноярском крае правоохранителями при поддержке Росгвардии задержана преступная группа, в составе которой две чиновницы, в чьи обязанности входило обеспечение жильём детей-сирот.

По версии следствия, и.о. директора МКУ "Управление имуществом, землепользования и землеустройства" администрации Балахтинского района Красноярского края и и.о. директора отдела по правовым и кадровым вопросам районной администрации, будучи в сговоре с двумя местными предпринимателями, проворачивали незаконные махинации с покупкой квартир для сирот.

Предприниматели подбирали подходящие по критериям жилые помещения и, оформив у нотариуса доверенность на представление интересов собственников, продавали государству по завышенной цене. Отсутствие на аукционе иных продавцов обеспечивали чиновницы.

Реальная стоимость покупаемых предпринимателями домов и квартир была от 150 до 350 тысяч рублей, а реализовывались они на аукционе за 1,1 млн. Заработать мошенникам удалось за год "деятельности" порядка 8 млн рублей.