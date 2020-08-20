Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о ликвидации ячейки Службы безопасности Украины (СБУ). ФСБ провела спецоперацию, в результате которой была предотвращена попытка похищения гражданина России, который ранее являлся одним из лидеров ополчения Донбасса.
По сообщению ФСБ, этот человек принимал активное участие в боевых действиях. Имя лидера ополчения не называется.
Организовал попытку похищения внештатный сотрудник СБУ Андрей Байдала, координировал действия группы украинец Андрей Мищенко. В составе группы, которую задержала ФСБ, находились шесть граждан России:
Байдала и Мизенко действовали под руководством сотрудника контрразведки СБУ Александра Руснака, а также руководителя пятого управления контрразведки Александра Поклада.
В Донецкой народной республике (ДНР) Байдалу подозревают в организации убийства Александра Захарченко и других терактов.
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.