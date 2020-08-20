ФСБ помешала СБУ похитить лидера ополчения Донбасса

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о ликвидации ячейки Службы безопасности Украины (СБУ). ФСБ провела спецоперацию, в результате которой была предотвращена попытка похищения гражданина России, который ранее являлся одним из лидеров ополчения Донбасса.

По сообщению ФСБ, этот человек принимал активное участие в боевых действиях. Имя лидера ополчения не называется.

Кого задержала ФСБ

Организовал попытку похищения внештатный сотрудник СБУ Андрей Байдала, координировал действия группы украинец Андрей Мищенко. В составе группы, которую задержала ФСБ, находились шесть граждан России:

Макаров Т.Б.;

Мищенко М.С.;

Капкаева О.Д.;

Кормич А.М.;

Пызин М.Ю.;

Мороз Е.А;

Долгов В.В.

Байдала и Мизенко действовали под руководством сотрудника контрразведки СБУ Александра Руснака, а также руководителя пятого управления контрразведки Александра Поклада.

В Донецкой народной республике (ДНР) Байдалу подозревают в организации убийства Александра Захарченко и других терактов.