Чтобы восстановить военный крейсер "Адмирал Кузнецов" после пожара, нужно 350 миллионов рублей.

Такую сумму назвал генеральный директор Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Общий бюджет находится в диапазоне 300-350 миллионов рублей. Нам повезло, что пожар не затронул что-то существенное на корабле, и нет оснований полагать, что именно это событие как-то повлияет на завершение ремонта "Адмирала Кузнецова", — утверждает чиновник.