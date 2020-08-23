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Стало известно, во сколько обойдётся ремонт "Адмирала Кузнецова"

Силовые структуры » Министерство обороны

Чтобы восстановить военный крейсер "Адмирал Кузнецов" после пожара, нужно 350 миллионов рублей.

Такую сумму назвал генеральный директор Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Общий бюджет находится в диапазоне 300-350 миллионов рублей. Нам повезло, что пожар не затронул что-то существенное на корабле, и нет оснований полагать, что именно это событие как-то повлияет на завершение ремонта "Адмирала Кузнецова", — утверждает чиновник.

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