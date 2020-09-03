Срок следствия по делу Фургала продлили до февраля 2021 года

Следствие по уголовному делу, обвиняемым по которому проходит бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал, продлен еще на пять месяцев – до 8 февраля 2021 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сегодня, 3 сентября, в Басманном суде Москвы будет решаться вопрос о продлении в отношении Фургала меры пресечения. Вероятнее всего, учитывая резонансность данного дела, заседание будет проходить в закрытом режиме.

Следственный комитет настаивает, что экс-чиновник должен оставаться в СИЗО ещё как минимум 3 месяца.

Официальное обвинение Сергею Фургалу в организации убийства в 2004 году конкурента – Евгения Зори было предъявлено 2 сентября.

Напомним, ранее сделать это не получалось из-за постановления хабаровской прокуратуры, датированного 2005 годом, о признании Фургала невиновным в убийстве бизнесмена. Сегодня есть версия о незаконности того, давнего постановления. Её проверка отложена до 21 сентября.