Срок следствия по делу Фургала продлили до февраля 2021 года

Следствие по уголовному делу, обвиняемым по которому проходит бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал, продлен еще на пять месяцев – до 8 февраля 2021 года.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сегодня, 3 сентября, в Басманном суде Москвы будет решаться вопрос о продлении в отношении Фургала меры пресечения. Вероятнее всего, учитывая резонансность данного дела, заседание будет проходить в закрытом режиме.
Следственный комитет настаивает, что экс-чиновник должен оставаться в СИЗО ещё как минимум 3 месяца.
Напомним, ранее сделать это не получалось из-за постановления хабаровской прокуратуры, датированного 2005 годом, о признании Фургала невиновным в убийстве бизнесмена. Сегодня есть версия о незаконности того, давнего постановления. Её проверка отложена до 21 сентября.
Некоторые пользователи не поверили, что Ирина выглядит так в реальной жизни, и её фигура — не фотошоп.