ФСБ задержала 13 человек, готовивших теракты в школах

ФСБ сообщила о задержании 13 участников закрытого интернет-сообщества, готовивших теракты в учебных заведениях и других общественных местах. У задержанных был изъят целый арсенал оружия для организации нападения.

Среди изъятых вещей:

четыре самодельных взрывных устройства;

компоненты для изготовления зажигательной смеси;

охотничье гладкоствольное, травматическое и холодное оружие.

Двое задержанных были организаторами группы, 11 — участниками. Группа действовала в одной из социальных сетей.