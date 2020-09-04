ФСБ сообщила о задержании 13 участников закрытого интернет-сообщества, готовивших теракты в учебных заведениях и других общественных местах. У задержанных был изъят целый арсенал оружия для организации нападения.
Среди изъятых вещей:
Двое задержанных были организаторами группы, 11 — участниками. Группа действовала в одной из социальных сетей.
"Преступные планы указанных лиц подтверждены изъятыми личными дневниками и средствами связи, в которых обнаружены инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и места с массовым скоплением людей", — говорится в сообщении ФСБ.
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