Случай на учениях приняли за падение российского самолета в Ливии

Видеозапись, на котором запечатлена эвакуация русскоязычного летчика, якобы сбитого самолета, не имеет никакого отношения к Ливии. Об этом написал Telegram-канал Reverse Side of the Medal.

Утром 8 августа Telegram-канал Fighterbomber, специализирующийся на новостях авиации, опубликовал видеозапись с русскоязычным пилотом. Снимая на телефон, он показывает место, на котором якобы произошло экстренное катапультирование, расстеленный парашют и работающий авиационный маячок. В конце видео за летчиком прилетает вертолет Ми-24.

После публикации, в социальных сетях появилась версия о том, что данные события произошли в Ливии, а разбившимся самолетом, который так и не был показан в кадре, якобы был истребитель МиГ-29 Ливийской национальной армии (ЛНА). Однако никаких сообщений о падении самолета в Ливии не поступало.

Ясность в ситуацию внес Telegram-канал Reverse Side of the Medal (RSOTM), который предположил, что на видео — упражнение согласно плану учебно-тренировочных полетов по обнаружению и эвакуации сбитого пилота.

"По программе все просто: молодого либо провинившегося летчика, вывозят на вертолете за пределы аэродрома. Посадочным способом высаживают его на точку, которая известна группе ППС (поисково-спасательной службы — Прим. ред.). Далее он расправляет парашют, включает "комара" (авиационный радиомаяк "Комар-2М" — Прим. ред.)… И все, ждем время обнаружения и считаем оценки", — пишут авторы Telegram-канала.

По мнению RSOTM, летчик снял появившуюся сегодня в Сети видеозапись в ожидании, когда его условно "спасут".

"Военлет, чтобы не было скучно на жаре, решил для нас снять фильм. Вот выражение "час жду", и "отсутствие дыма" выдало хорошего актера. Кроме того, когда он показывает себя, он не в летном комбинезоне, поэтому вряд ли был за штурвалом. При реальном сбитии он должен был максимально далеко уйти от места сбития, взяв с собой только маяк. А на видео он оставался на месте, несмотря на то, что его должен был искать противник", — подчеркнули авторы Telegram-канала.

Кроме этого, RSOTM выразили сомнение в том, что после реального сбития вблизи позиций противника пилот стал бы записывать подобное видео, которое может попасть к врагу.

Где именно сделана видеозапись неизвестно, однако в сообщении Telegram-канала отмечается, что местность на кадрах похожа на район сирийского аэродрома Тифор, расположенного рядом с Пальмирой. Данный объект российская группировка войск в Сирии теоретически могла использовать для отработки упражнений УТК.