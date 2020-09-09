Российский военный историк приговорён к 12 годам тюрьмы за госизмену

Московский городской суд приговорил военного историка Андрея Жукова к 12,5 годам лишения свободы за государственную измену.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник, предъявленные Жукову обвинения касались "истории Вооруженных Сил России и его активной деятельности в интернете".

Напомним, Жуков впервые попал в поле зрения правоохранителей ещё в 2012 году. Тогда историк был вызван в качестве свидетеля по делу Сергея Черепанова, который обвинялся в публикации документов о дислокации российских войск на интернет-форуме по военной истории. Через шесть лет, 25 июня, ФСБ был арестован и сам Жуков. Его подозревали в шпионаже и передаче данных украинской разведке.

По данным ТАСС, Жуков интересовался развёртыванием, формированием и расформированием различных подразделений российской армии и регулярно размещал на военно-исторических форумах материалы, посвящённые вооруженным силам страны.

ДЛЯ СПРАВКИ

Информация о Вооружённых Силах России относится к государственной тайне, а утечка секретных сведений наказывается длительным лишением свободы: если вина в разглашении гостайны (госизмене) будет доказана, что человек отправляется в тюрьму на срок от 12 до 20 лет.