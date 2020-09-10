Почти половина американского контингента уйдет из Ирака в сентябре

Пентагон сократит присутствие в Ираке с 5,2 тысяч до 3 тысяч военнослужащих уже в сентябре.

Об этом американское военное ведомство объявило в среду.

"Вывод войск следует расценивать, как признание прогресса Багдада в создании собственных сил, способных противостоять ИГИЛ*", — объяснил решение генерал морской пехоты Фрэнк Маккензи, глава Центрального командования США, во время визита в Ирак.

По его словам, Штаты продолжат "консультации и координации с правительством Ирака" и будут впредь "расширять партнерские программы наращивания потенциала, которые уже сейчас позволяют властям страны успешно бороться с ИГИЛ*, предотвратить её возрождение и обеспечить суверенитет Ирака без внешней помощи".

*террористическая организация, запрещённая в РФ

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