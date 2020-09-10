Первый пошёл: организатор ячейки АУЕ отправлен в тюрьму

9 сентября в Екатеринбурге был вынесен приговор организаторам ячейки движения АУЕ¹ ("Арестантский уклад един").

Как сообщили в Генпрокуратуре России, это было первое судебное решение после запрета движения в стране и признания его экстремистским.

Дело рассматривал Екатеринбургский гарнизонный военный суд.

В чём суть дела?

По версии следствия, Николай Бабарика — главный обвиняемый по делу АУЕ — в возрасте 17 лет (2011 год), создал группу в соцсети "ВКонтакте", где публиковал посты, идеализирующие "воровскую романтику" и содержащие призывы к насилию в отношении полицейских и сотрудников ФСБ.

В 2017 году к этому делу подключил свою жену и друга семьи.

Судили участников группы по статье 282 УК РФ — за организацию экстремистского сообщества, призывы к экстремистской деятельности и возбуждение ненависти.

Приговор

Двое участников дела получили от 3 лет 9 месяце до 7 лет колонии,

один — 4 года условно. В совокупности обвинений — (ст. 282 УК РФ).

Приговор ещё не вступил в законную силу.

Суд — первая ласточка, приговор — максимально возможно мягкий

Адвокат Тимур Маршани в интервью НСН выразил уверенность, что за этим обвинительным приговором в будущем последует "шквал аналогичных дел", наказния в которых будут "в разы жёстче".

"Приговор логичен и закономерен, исходя из целой череды преступлений, которые носители этой субкультуры совершают в отношении представителей госвласти.

Приговор менее суровый, чем последующие приговоры, которые будут в этой категории дел рассматриваться. Для этого и применяется максимально суровый вид наказания, чтобы пресечь и превентивно оградить общество от незаконных действий преступного сообщества от совершения подобных актов насилия в отношении представителей госвласти", — сказал юрист, добавив, что в ближайшее время в стране можно ждать еще целую череду резонансных дел по АУЕ.

¹экстремистское движение,запрещено в РФ

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