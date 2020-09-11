Главком ВКС рассказал об активности НАТО у российских границ

Главнокомандующий российских Военно-космических сил Сергей Суровикин рассказал о возросшей активности воздушных сил НАТО у границ России.

Военачальник отметил, что если ранее фиксировалась в основном активность разведывательных самолётов, теперь же всё чаще наблюдается активность непосредственно боевой авиации Североатлантического альянса.

Как сообщает "Росинформбюро", с 28 августа по 4 сентября американские бомбардировщики совершили 10 одиночных и групповых вылетов в воздушном пространстве Западной и Восточной Европы, а также в морских акваториях. Главком добавил, что в среднем самолёты НАТО в августе на 30% чаще бывали у российских границ, чем ранее.

В течение августа самолёты ВКС 27 раз поднимались на перехват иностранных воздушных судов в морских акваториях.