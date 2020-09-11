В Крыму прошли учебные сборы водолазов МЧС

В Керчи завершились учебно-методические сборы водолазных специалистов МЧС России.

Как сообщает пресс-служба МЧС, такие сборы проводятся ежегодно, в них принимают участие более ста водолазных специалистов различных подразделений МЧС России.

Сборы проходили пять дней. За это время водолазы-спасатели и специалисты водолазной медицины прошли проверку теоретических знаний, а также отработали на практике профессиональные навыки в соответствии со степенью квалификации и допусками.

Для подтверждения своей квалификации водолазам пришлось спуститься на шестиметровую глубину, при этом они имели с собой аудио- и видеооборудование, которое позволяло видеть квалификационной комиссии действия подводников в режиме реального времени.