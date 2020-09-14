В Еврейской автономной области начали учение мотострелковые соединения

На полигоне Биджан в Еврейское автономной области стартовало тактическое учение мотострелковых соединений восточного военного округа. Военнослужащие отработают организацию маневренной обороны.

Мотострелкам предстоит сдать нормативы по организации оборонительных рубежей и запасных позиций, ключевую роль здесь будут играть особенности ландшафта местности, в которой проходят манёвры.

Военнослужащие на практике отработают навыки ведения мобильной обороны с учётом постоянно меняющейся обстановки. В то же время, им предстоит учитывать, что в их задачу входит нанесение максимального урона условному противнику.

Кроме того, мотострелковым соединениям предстоит наладить взаимодействие с артиллерийскими расчётами, которые будут поддерживать их при отходе от линии соприкосновения, а также при переходе к контратакующему манёвру.

Отдельное внимание будет уделяться организации устойчивой и бесперебойной связи, в то время, как противник использует средства радиоэлектронной борьбы.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, в учении примут участие более 600 человек личного состава и около 200 единиц боевой техники.