День танкиста масштабно отметили в Парке «Патриот»

13 сентября директор Парка "Патриот" Игорь Барсков поздравил всех танкистов и танкостроителей с профессиональным праздником и вековым юбилеем отечественного танкостроения. Также Барсков возложил траурный венок к советскому танку Т-34-76.

Этот танк был поднят в ходе одной из экспедиций поисковиков с участием сотрудников Парка со дна реки Дон. На сегодня танк является уникальным в своем роде: машина стала единственным сохранившемся экземпляром модификации среднего танка Т-34 производства Сталинградского тракторного завода с орудием калибра 76 миллиметров.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, в самом парке прошел целый ряд праздничных мероприятий. Одним из них стала масштабная реконструкция одного из танковых боев Курской битвы. Во время реконструкции были применены советские противотанковые орудия и танки. В это же время советский истребитель в небе уничтожил вражеский штурмовик.

Также для посетителей работали всевозможные выставки, они получили возможность побывать в боевых отделениях настоящих танков. Помимо выставок проходили мастер-классы и прочие активности. Завершились мероприятия концертом к Дню танкиста.