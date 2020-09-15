Пентагон назвал технологии войны будущего

Искусственный интеллект, автономия и робототехника как в воздухе, так и на Земле, — вот три ключевых технологии, которые смогут обеспечить большое преимущество в любом военном конфликте.
Так заявил в интервью Defense News генерал Майк Мюррей, командующий армии США.
По словам военного, для того чтобы эти три компонента работали в цифровой среде, должна быть "прочная и устойчивая базовая сеть", архитектура данных, а также талант, "чтобы объединить всё это".
По словам Мюррея, чтобы подготовиться к возможным войнам будущего, армия США осуществляет проект конвергенции.
Это кроссплатформенное упражнение, направленное на интеграцию оружия и возможностей, с которыми она планирует сражаться после 2030-го года "во всех пяти областях войны: воздухе, суше, море, космосе и цифровой среде".
"Мероприятие, кульминационная фаза которого началась в середине августа и завершится 18 сентября в пустыне Аризоны, оформлено в новой концепции многодоменных боевых операций. В частности, армия выделяет три ключевых этапа этих операций:
- проникать и нейтрализовать дальнобойные вражеские системы с оперативных и стратегических расстояний;
- дезинтегрировать системы защиты от доступа и отказа в зоне (A2AD) противника путём устранения вражеских систем дальнего и ближнего радиуса действия;
- обеспечить свободу манёвра, чтобы победить вражеские силы и цели", — рассказал генерал.
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