Пентагон назвал технологии войны будущего

Искусственный интеллект, автономия и робототехника как в воздухе, так и на Земле, — вот три ключевых технологии, которые смогут обеспечить большое преимущество в любом военном конфликте.

Так заявил в интервью Defense News генерал Майк Мюррей, командующий армии США.

По словам военного, для того чтобы эти три компонента работали в цифровой среде, должна быть "прочная и устойчивая базовая сеть", архитектура данных, а также талант, "чтобы объединить всё это".

Проект Конвергенция

По словам Мюррея, чтобы подготовиться к возможным войнам будущего, армия США осуществляет проект конвергенции.

Это кроссплатформенное упражнение, направленное на интеграцию оружия и возможностей, с которыми она планирует сражаться после 2030-го года "во всех пяти областях войны: воздухе, суше, море, космосе и цифровой среде".