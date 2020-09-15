Командующий войсками ЦВО прибыл в Поволжье с проверкой

Командующий войсками Центрального военного округа, генерал-полковник Александр Лапин прибыл в Поволжье, где проведет инспекцию воинских частей и соединений, дислоцированных регионе, а также Второй общевойсковой армии.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, командующий проверит реализацию плана деятельности соединений и частей в текущем году, при этом отдельное внимание будет уделено повышению потенциала боевой подготовки в летний период.

Кроме того, будет проверена реализация антитеррористических мероприятий и материально-техническое обеспечение частей.

Минобороны отмечает: Вторая Гвардейская общевойсковая армия — воинское формирование в Приволжском федеральном округе, входит в состав Центрального военного округа. В её состав входят мотострелковые, артиллерийские, зенитные воинские части, в том числе, ракетная бригада, оснащённая ОТРК "Искандер-М", и единственная в России миротворческая мотострелковая бригада, а также части инженерных войск, РХБЗ, подразделения материально-технического обеспечения.