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Для противостояния с Китаем США расширяет свой ВМФ

Министр обороны США Марк Эспер объявил об амбициозном плане расширения военно-морского флота США с помощью ряда беспилотных и автономных кораблей, подводных лодок и самолетов, чтобы противостоять растущему морскому вызову со стороны Китая — главной угрозы Соединённым Штатам.

Для противостояния с Китаем США расширяет свой ВМФ

Глава Пентагона заявил, что масштабный смотр военно-морской мощи США, получивший название "Future Forward”, стал поводом "изменения правил игры” и разработки плана, по "расширению" морского флота США до более чем 355 кораблей с нынешних 293.

На реализацию плана, рассчитанного до 2045 года, потребуется "несколько десятков миллиардов долларов".

"Будущий флот будет более сбалансирован в своей боевой мощности с воздуха, с моря и из-под воды”, — сказал Эспер, выступая в штаб-квартире корпорации Rand в Калифорнии.

По его словам, "расширение" подразумевает строительство и закупку надводных кораблей, подводных лодок, надводных и подводных судов, которые могут быть пилотируемыми, беспилотными и автономными, а также широкий спектр беспилотных палубных самолетов.

"План состоит в том, чтобы создать флот кораблей, способных выжить в конфликте высокой интенсивности, проецировать американскую мощь и присутствие, а также наносить точные удары на очень больших расстояниях. Одним из примеров является новая программа управляемых ракетных фрегатов, производящих корабли с повышенной смертоносностью, живучестью, способностью и способностью вести распределенную войну. Это будет серьезный сдвиг в том, как мы будем вести морскую войну в ближайшие годы и десятилетия,” — сказал Эспер.

Эспер в очередной раз заявил, что Китай является главной угрозой безопасности США и что Индо-Тихоокеанский регион является "приоритетным театром военных действий” США.

"Этот регион важен не только потому, что он является центром мировой торговли и коммерции, он также является эпицентром конкуренции великих держав с Китаем”, — сказал он.

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