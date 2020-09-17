Для противостояния с Китаем США расширяет свой ВМФ

Министр обороны США Марк Эспер объявил об амбициозном плане расширения военно-морского флота США с помощью ряда беспилотных и автономных кораблей, подводных лодок и самолетов, чтобы противостоять растущему морскому вызову со стороны Китая — главной угрозы Соединённым Штатам.

Глава Пентагона заявил, что масштабный смотр военно-морской мощи США, получивший название "Future Forward”, стал поводом "изменения правил игры” и разработки плана, по "расширению" морского флота США до более чем 355 кораблей с нынешних 293.

На реализацию плана, рассчитанного до 2045 года, потребуется "несколько десятков миллиардов долларов".

"Будущий флот будет более сбалансирован в своей боевой мощности с воздуха, с моря и из-под воды”, — сказал Эспер, выступая в штаб-квартире корпорации Rand в Калифорнии.

По его словам, "расширение" подразумевает строительство и закупку надводных кораблей, подводных лодок, надводных и подводных судов, которые могут быть пилотируемыми, беспилотными и автономными, а также широкий спектр беспилотных палубных самолетов.

"План состоит в том, чтобы создать флот кораблей, способных выжить в конфликте высокой интенсивности, проецировать американскую мощь и присутствие, а также наносить точные удары на очень больших расстояниях. Одним из примеров является новая программа управляемых ракетных фрегатов, производящих корабли с повышенной смертоносностью, живучестью, способностью и способностью вести распределенную войну. Это будет серьезный сдвиг в том, как мы будем вести морскую войну в ближайшие годы и десятилетия,” — сказал Эспер.

Эспер в очередной раз заявил, что Китай является главной угрозой безопасности США и что Индо-Тихоокеанский регион является "приоритетным театром военных действий” США.