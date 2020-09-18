Армия Восточного военного округа получила новые пулемёты "Печенег"

Общевойсковая армия Восточного военного округа получила модернизированные пулемёты "Печенег".

Как сообщает topwar. ru со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа, новые пулемёты в сравнении с предыдущей модификацией стали более эргономичными, появилась возможность настроить оружие под каждого бойца индивидуально. Кроме того, появилась возможность более точной настройки прицельного и навесного оборудования.

О создании новой модификации пулемёта "Печенег" стало известно в 2017 году. Основными задачами было улучшение эргономики, уменьшение веса и габаритов оружия. Известно, что в новой модификации появились детали из титана.