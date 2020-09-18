В России появится структура по расследованию IT-преступлений

В России может появиться подразделение по расследованию IT- преступлений.

Как сообщает "Росинформбюро", в Госдуме готовится законопроект, который предусматривает создание органов дознания, следствия, прокуратуры и суда, которые будут заниматься расследованиями IT- преступлений.

Инициативу поддержали в Общественной палате и предложили создать Федеральное агентство по кибербезопасности.

Согласно статистике МВД, в текущем году количество преступлений с использованием интернет-технологий возросло более, чем на 85%. За последние пять лет число подобных преступлений увеличилось в 25 раз, при этом раскрыть удается только 9% из них.