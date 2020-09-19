Раскрыто имя конструктора гиперзвукового боевого блока "Авангард"

Президент России Владимир Путин назвал конструктора, который создал гиперзвуковой боевой блок "Авангард". По его словам, автором вооружения выступил конструктор ракетной и ракетно-космической техники Герберт Ефремов.

Глава государства провёл с Ефремовым встречу в формате видеоконференции и подписал указ о награждении его орденом Андрея Первозванного.