Президент России Владимир Путин назвал конструктора, который создал гиперзвуковой боевой блок "Авангард". По его словам, автором вооружения выступил конструктор ракетной и ракетно-космической техники Герберт Ефремов.
Глава государства провёл с Ефремовым встречу в формате видеоконференции и подписал указ о награждении его орденом Андрея Первозванного.
"Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО (противоракетной обороны — прим. ред.), которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал", — отметил российский лидер.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что американцы были готовы официально признать Крым российским. Это говорили и Киеву "руководители из Америки".