Лукашенко принял решение о втором этапе учений "Славянское братство"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о проведении второго этапа военных учений "Славянское братство".

Как сообщает topwar.ru со ссылкой на Минобороны республики, учения пройдут в Белоруссии с 22 по 25 сентября.

В оперативно-тактических учениях примут участие шесть тысяч военнослужащих, тысяча из которых будут представлять российские Вооружённые силы.

Основной задачей манёвров называется отработка ведения совместных боевых действий в сложных условиях. В частности, будут отработаны следующие приёмы:

совершение маршей

десантирование техники и личного состава

форсирование водных преград

проведение стрельб

применение авиации

В рамках проведения учений будут задействованы 500 единиц военной техники, из них 100 - российские. В манёврах примут участие подразделения двух соединений ВДВ РФ.