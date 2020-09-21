Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о проведении второго этапа военных учений "Славянское братство".
Как сообщает topwar.ru со ссылкой на Минобороны республики, учения пройдут в Белоруссии с 22 по 25 сентября.
В оперативно-тактических учениях примут участие шесть тысяч военнослужащих, тысяча из которых будут представлять российские Вооружённые силы.
Основной задачей манёвров называется отработка ведения совместных боевых действий в сложных условиях. В частности, будут отработаны следующие приёмы:
В рамках проведения учений будут задействованы 500 единиц военной техники, из них 100 - российские. В манёврах примут участие подразделения двух соединений ВДВ РФ.