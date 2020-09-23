Морпехи провели ночные стрельбы в Арктике

Десантно-штурмовой батальон морской пехоты Северного флота провёл ночные стрельбы на полигоне в районе посёлка Спутник Мурманской области. Территория полигона входит в зону Арктики и Крайнего Севера.

"В манёврах приняли участие около 300 военнослужащих. Они провели контрольные стрельбы из автоматов и пулемётов Калашникова, стрельбу из реактивных противотанковых гранатомётов, и крупнокалиберных пулемётов с бронетехники. Кроме того, морские пехотинцы отработали метание ручных гранат", — сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В ходе стрельб военнослужащие использовали приборы ночного видения и трассирующие патроны. Мероприятие длилось около четырёх часов.