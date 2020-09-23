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В Калининградской области уничтожили снаряды времён ВОВ

Сапёры армейского корпуса Балтфлота обезвредили восемь артиллерийских снарядов времён Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, обезвреживанием боеприпасов занималась группа разминирования мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота.

Восемь артиллерийских снарядов калибром 76 мм были обнаружены в районе поселка Матросово. Сапёры вывезли боеприпасы на полигон Балтийского флота, где в дальнейшем снаряды уничтожили.

В военном ведомстве отмечают, что с начала текущего года сапёры групп разминирования инженерного полка, соединения морской пехоты и частей армейского корпуса Балтфлота уничтожили уже более двух тысяч боеприпасов времён Второй мировой войны.

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