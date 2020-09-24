Инспектор ДПС предотвратил нападение на продавца

В Костромской области инспектор ДПС предотвратил угрозу жизни продавцу магазина.

Как сообщает пресс-служба МВД, в посёлке Судиславль наряд ДПС нёс службу. Во время работы с правонарушителем к полицейским обратился выбежавший из расположенного неподалёку магазина мужчина. Он сообщил, что в магазине женщина угрожает ножом продавцу.

Старший инспектор ДПС Александр Шмелёв тут же направился в здание магазина. Там он увидел, что агрессивно настроенная злоумышленница приставила к горлу сотрудницы магазина нож. Инспектор выбил оружие из рук разъярённой дамы. Затем передал гражданку прибывшей оперативно-следственной группе, а сам вернулся к несению службы в составе наряда ДПС.

Нападавшей оказалась ранее неоднократно судимая местная жительница. В настоящее время в отношении неё возбуждено уголовное дело.