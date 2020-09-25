Новый снаряд впервые применили на учениях "Кавказ-2020"

Снаряд с отделяемой головной частью для реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" впервые применили на учениях "Кавказ-2020".

Как сообщает портал rosinform. ru, новый снаряд был применён при манёврах на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Сообщается, что за действиями войск наблюдал сам президент РФ Владимир Путин, он же верховный главнокомандующий страны.

"Впервые применен снаряд с отделяемой головной частью, которая на стабилизирующем парашюте падает на объект практически отвесно. Благодаря этому обеспечивается высокая степень поражения целей за укрытиями", — отметили в Министерстве обороны.

В ходе манёвров были задействованы три реактивных артиллерийских дивизиона систем "Торнадо-Г".