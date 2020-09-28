Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выразил сожаление в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе.

"Безусловно, вызывает сожаление эскалация конфликта между Азербайджаном и Арменией. К сожалению, есть жертвы, стороны применяют в том числе тяжелые вооружения. Мы видим, что решить этот вопрос можно только на пути применения политико-дипломатических методов, и Россия всегда всячески будет добиваться мира", — отметил Нарышкин.